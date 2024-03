Quanti anni ha?



Dove gioca?



Il contratto con lo Stoccarda



La carriera



In Nazionale



Mercato: ci prova la Juventus

Maximilian, promettente terzino tedesco, ha attirato l'attenzione degli osservatori della Juventus durante le sue recenti prestazioni nelle amichevoli della nazionale maggiore.Lanciato dal CTsi è fatto notare sia per il suo impatto sul campo che per la gioia del gol contro l'Olanda. A soli 27 anni e una carriera ancora in crescita, Mittelstadt sta rapidamente emergendo come uno dei talenti più interessanti nel panorama calcistico internazionale.Nato nel 1997,appartiene alla classe di talenti che sta conquistando l'attenzione del mondo del calcio.Il suo debutto nella nazionale maggiore tedesca è stato un trampolino di lancio per il suo talento, con prestazioni che hanno catturato l'interesse di club di alto livello come la Juventus.Mittelstadt può giocare ovunque sull'out mancino. Il ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma può giocare anche in un centrocampo a cinque, e più offensivo in un attacco a 3.Attualmente, Mittelstadt è sotto contratto fino a giugno 2026 con lo Stoccarda. Il club tedesco ha acquisito il giovane talento dalla seconda divisione dell'Hertha Berlino, pagando una cifra relativamente modesta di 500mila euro.Questo trasferimento si è rivelato un vero affare per lo Stoccarda,Maximilianha tracciato un percorso impressionante nel mondo del calcio tedesco, partendo dalle giovanili dell'SC Staaken per poi emergere come un talento di spicco nell'Hertha Berlino.Nato dalle giovanili dell'SC Staaken,ha mostrato fin da giovane un innato talento calcistico. Il suo trasferimentoha segnato l'inizio di un'ascesa che lo ha portato a diventare una figura chiave nell'Hertha Berlino.Nel 2012, Mittelstadt ha fatto il salto all'Hertha Berlino, un passo significativo nella sua carriera. Firmare il suo primo contratto da professionista nel 2015 ha confermato il suo status crescente nel calcio tedesco, vincolandolo al club fino al 2018. Questo contratto ha rappresentato il riconoscimento del suo talento e impegno nel club.Il suo percorso verso la prima squadra è stato caratterizzato da prestazioni eccellenti con l'Hertha Berlino II, dimostrando costanza e dedizione sul campo di gioco. Le sue capacità non sono sfuggite all'attenzione dello staff tecnico, che lo ha promosso nella squadra principale.Il suo debutto in Bundesliga il 2 marzo 2016 è stato un momento di grande importanza nella sua carriera. Nella vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte, Mittelstadt ha mostrato il suo talento e la sua versatilità, lasciando il segno nel calcio di massima divisione tedesco.Da quel momento in poi, Mittelstadt è diventato una presenza consolidata nella squadra, dimostrando il suo valore in campo e guadagnandosi il rispetto dei compagni di squadra e dei tifosi.Il 14 marzo 2024 segna una pietra miliare nella carriera di Maximilian Mittelstadt, quando viene convocato per la prima volta nella nazionale maggiore tedesca. Questo è stato solo l'inizio di un viaggio che lo avrebbe portato ad affermarsi come un pilastro della squadra nazionale.Il 23 marzo seguente è stato il giorno del suo esordio con la maglia della Germania, e Mittelstadt ha colto l'opportunità al volo.Ma Mittelstadt non si è accontentato di questo risultato. Tre giorni dopo, nell'amichevole contro i Paesi Bassi, ha segnato il suo primo gol per la nazionale tedesca. Questo gol non è solo stato un momento di gioia personale per Mittelstadt, ma ha anche confermato il suo valore come giocatore e il suo contributo alla squadra nazionale. La Juventus sta già pianificando i suoi movimenti di mercato in vista della prossima stagione , e un nome che emerge con forza è quello di Maximilian Mittelstadt. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che accosta il talentuoso classe '97 alla Vecchia Signora per rinforzare la fascia sinistra.Attualmente in forza allo Stoccarda, Mittelstadt si è affermato come una delle rivelazioni dell'attuale annata di Bundesliga, attirando l'attenzione non solo in patria ma anche a livello internazionale. La sua recente convocazione nella nazionale tedesca è la prova tangibile del suo talento e della sua crescente reputazione nel mondo del calcio.