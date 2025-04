Chi è Maxim De Cuyper, l'esterno del Brugge che piace alla Juventus come erede di Cambiaso

In estate lapotrebbe trovarsi costretta ad intervenire sul mercato per inserire un tassello sulle corsie esterne. E' noto da tempo, infatti, il grande interesse del Manchester City nei confronti di. Dopo il mancato affondo nella sessione invernale, i Citizens potrebbero tornare alla carica in estate, magari mettendo sul piatto gli argomenti economici giusti per strappare il sì definitivo del club bianconero.Qualora il club bianconero dovesse formalizzare la cessione del classe 2000, ecco che Cristiano Giuntoli sarebbe chiamato a colmare la partenza dell'ex Bologna con un profilo in grado di orbitare nella fetta di campo congeniale all'attuale numero 27 bianconero, la cui partenza lascerebbe un vuoto tutt'altro che irrilevante.

Chi è Maxim De Cuyper

Ruolo e caratteristiche

La concorrenza: c'è anche il Milan

Quanto costa De Cuyper e quando scade il suo contratto

I numeri di De Cuyper col Brugge

44 presenze

41 volte titolare

3 goal

6 assist

3691 minuti giocati

Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra i nomi attenzionati dallo stato maggiore bianconero, c'è quello di, profilo seguito con grande interesse e relativo apprezzamento da parte della Vecchia Signora.Martin De Cuyper è un esterno belga, di proprietà del Club Brugge, formazione che la Juve ha affrontato nella prima fase della Champions League. Classe 2000 è cresciuto, a livello di settore giovanile, proprio nel Brugge prima di compiere il grande salto in prima squadra, dove ha debuttato il 20 febbraio 2020 giocando da titolare la gara dei sedicesimi di finale di Europa League pareggiata 1-1 contro il Manchester Utd.Nell'estate del 2021 è stato invece ceduto in prestito al Westerlo - con cui ha centrato una promozione dalla B alla Serie A belga - dove è rimasto per due stagioni, nel corso delle quali ha fatto registrare un importante percorso di crescita che gli ha poi schiuso le porte per il ritorno al Brugge, club di cui è ormai un punto fermo da due anni a questa parte.De Cuyper è un terzino di spinta che agisce prevalentemente sulla corsia mancina. La sua collocazione tattica naturale è quella, appunto, di terzino sinistro, ma nel corso della sua carriera ha agito anche da ala pura in un centrocampo a quattro o a cinque, e in rare occasione anche come esterno offensivo sulla trequarti. Un giocatore per caratteristiche molto simile a Cambiaso, di cui potrebbe diventare proprio l'erede.I bianconeri, tuttavia, non sono gli unici a essersi interessati alle prestazioni e alla crescita di De Cuyper: tra i club che monitorano gli sviluppi relativi all'esterno belga c'è anche il Milan, ma non solo: all'estero si parla di un interesse anche da parte di Lispia, West Ham e Atletico Madrid. I rossoneri potrebbero farci più di un pensiero qualora in estate si dovesse consumare l'addio con Theo Hernandez.Il contratto di De Cuyper con il Club Brugge scadrà il 30 giugno 2028. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma considerando la folta concorrenza che si è già posta sulle tracce del ragazzo potrebbe scatenarsi il proverbiale effetto asta destinato a farne lievitare il prezzo.La 2024/25 sta di fatto esaltando la grande crescita e la qualità di De Cuyper, ormai autentico pilastro del Brugge. Di seguito i numeri della sua stagione