Chi è Maxence Lacroix, difensore del Wolfsburg



La carriera



Il passaggio al Wolfsburg



In Nazionale



Le caratteristiche

Direttamente dalla Francia e dalle pagine online de L'Equipe , riemerge l'interesse di Milan e Juventus per uno dei nomi che era già stato preso in considerazione durante le scorsi edizioni di mercato: Maxence Lacroix, difensore centrale francese classe 2000 attualmente in forza al Wolfsburg in Germania.e la volontà di cercare nuove sfide dopo quattro anni in Bundesliga, Lacroix rappresenterà una potenziale opportunità di mercato, disponibile a un prezzo vantaggioso.Cresciuto nel settore giovanile del Sochaux, Maxence Lacroix ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico nel 2017, quando ha firmato il suo primo contratto da professionista. In quel periodo è stato promosso nella seconda squadra del club, che competeva nel Championnat de France amateur 2.A partire dalla stagione 2018-2019, Maxenceè stato sempre più frequentemente aggregato alla prima squadra del Sochaux. Ha fatto il suo debutto il 8 dicembre in una partita di Coppa di Francia vinta 1-0 contro l'Illkirch Graffenstaden.Durante quella stagione, è stato impiegato in 7 partite di Ligue 2 e ha conquistato un posto nella formazione titolare del club gialloblù, giocando 20 incontri tutti da titolare.Il 25 agosto 2020, Maxence Lacroix è stato acquistato a titolo definitivo dal Wolfsburg , con cui ha firmato un contratto quadriennale.Ha fatto il suo debutto con il club tedesco il 17 settembre successivo, durante un incontro di qualificazione per l'Europa League contro il Kukësi, dove ha segnato anche la sua prima rete in carriera su calcio d'angolo. Due settimane più tardi, ha esordito anche in Bundesliga, giocando da titolare contro il Bayer Leverkusen.Con la nazionale Under-17 francese,ha preso parte al Campionato Europeo nel 2017, così come al Mondiale nello stesso anno.Maxence Lacroix è noto per essere unabile in. La sua altezza gli conferisce una presenza dominante nel gioco aereo, rendendolo una risorsa preziosa in difesa.