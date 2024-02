Chi è Maurits Kjaergaard, le sue parole

Chi è Maurits Kjaergaard, profilo e numeri stagionali

PROFILO

Età: 20 anni

Nazionalità: danese

Altezza: 192 cm

Piede: sinistro

Valore di mercato (Transfermarkt): 13 milioni

NUMERI

Presenze: 17

Minuti 1.257’

Gol: 2

Assist: 7

Maurits è il nome nuovo per il mercato della Juventus , il nome per rinforzare il centrocampo la prossima stagione. Centrocampista classe 2003, di proprietà del Salisburgo, sta stupendo in Austria grazie alle sue doti tecniche.Tempo fa, lo ha descritto a Goal il suo ex allenatore Jonathan: "La prima cosa che ho notato sono state le sue capacità tecniche. Aveva un tocco sublime sulla palla, era veloce nel girarsi e correre. Aveva una visione straordinaria per i passaggi decisivi nel trovare gli inseirmenti dei suoi compagni di squadra. Ricordo la prima volta che si è allenato con la prima squadra. Aveva 15 anni allora, e nel primo esercizio ha tirato fuori un giochetto di prestigio contro un giocatore molto più anziano della squadra, e tutti sono impazziti- Potevi vedere subito il talento grezzo che aveva, nonostante fosse molto più giovane".Dopo essere arrivato al Salisburgo da Lyngby nel 2019 dopo che la squadra austriaca ha pagato 2,6 milioni di euro per assicurarselo, Kjaergaard ha iniziato a mostrare quei tratti tecnici, segnando sette goal e mettendo a segno 14 assist per la squadra di seconda divisione del Salisburgo, il FC Liefering.Ciò lo ha aiutato a guadagnarsi la fiducia dell'allenatore del Salisburgo Matthias Jaissle, e la sua svolta in prima squadra ha portato a risultati anche a livello senior, con le ciocche bionde di Kjaergaard e i suoi driblling che hanno catturato l'attenzione in territorio avversario, riuscendo a segnare o fornire assist in otto occasioni nelle sue prime 20 partite da senior.Le parole dia Goal: "Giocare al Liefering è davvero un buon modo di crescere. In così giovane età, puoi giocare contro uomini in un campionato professionistico settimana dopo settimana, è perfetto. Sono un giocatore veloce con una buona tecnica e visione.il modo in cui ha giocato è stato fonte di ispirazione per me, il modo in cui controllava la palla. Non aveva molti trucchi, ma correva con velocità e visione e l'ho imirato. Mi è davvero piaciuto il modo in cui ha giocato".