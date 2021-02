Dopo Dabo, Lungoyi, Marley Akè ed Emanuele Pecorino, la Juve batte un altro colpo. Un giocatore per l'Under 23, atteso per le visite al JMedical e per le firme nella giornata di oggi. Si tratta di Mattia Compagnon, 19 anni, esterno in prestito al Potenza ma di proprietà dell’Udinese, che arriverà in prestito con diritto di riscatto. Ha realizzato un gol e tre assist in 12 presenze in Serie C, preferisce giocare da esterno destro, rientrando sul suo mancino. Esterno, seconda punta o trequartista, racconta la Gazzetta.