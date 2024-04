Il calcio giocato e il Carpi come uomo di fiducia di Giuntoli

Nuovo ruolo dirigenziale

È iniziata una nuova era alla? Sembra essere così.in casa bianconera, perché i cambi a livello societari andranno a delineare un nuovo modello. Oltre all’addio di Giovanni Manna , pronto a legarsi al Napoli di Aurelio, i fari sono puntati su Matteo, che potrebbe fare il suo ingresso nel nuovo organigramma bianconero come Capo Scout.Classe 1981 e nato a Genova, Matteoha sempre nutrito una grande passione per il calcio. Sul rettangolo verde di gioco ha militato nell’e nellaseguendo le orme del padre, allenatore. La sua però è stata una carriera da uomo dietro la scrivania. è stato uno degli uomini di fiducia di Cristiano Giuntoli , artefice di quella squadra e di quella pagina importantissima per il club. È rimasto adal 2013 fino al 2018, ricoprendo i ruoli di team manager e di direttore generale del club. Successivamente dal 2018 al 2020 è stato il D.S del. Nello stesso anno si è unito al, ricoprendo il ruolo di team manager del club partenopeo per un anno. Dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio si è spostato alla, squadra della città di Fermo, nelle Marche. L’avventura con i marchigiani dura fino al 2022, quando approda alcon l’incarico di Responsabile dei giocatori in prestito.per la nuova dirigenza bianconera. Cristianopotrebbe inserirlo come capo scout, prendendo di fatto il posto di Matteo Tognozzi, accasatosi al Granada nello scorso novembre