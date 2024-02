Chi é Matias Zaracho

Le parole id Carlosai canali ufficiali della: "Il giocatore che mi ha ispirato di più? Da piccolo mi è sempre piaciuto Cristiano Ronaldo, è sempre stato una fonte d’ispirazione. In Argentina, invece, quando giocavo al Racing mi piaceva molto Matias Zaracho. Mi piaceva molto come giocava e lo osservavo quando facevo il raccattapalle".Mentreè universalmente noto, meno conosciuto è Matias, un calciatore argentino di 25 anni, nato nel 1998, quattro anni più grande di Carlos Alcaraz. Zaracho, attualmente centrocampista dell'Atletico Mineiro, si è trasferito nel club nel 2020 dopo aver maturato le sue abilità presso il Racing Club di Buenos Aires, dove è cresciuto insieme al giovane Alcaraz. Posizionato come trequartista, Zaracho è più orientato all'attacco che alla mezzala. Con 68 presenze e 9 gol dal 2016 al 2020 al Racing Club, ha catturato l'attenzione di Alcaraz, che lo osservava come raccattapalle. Dal 2020 in Brasile, ha accumulato 98 presenze e 12 gol, consolidando la sua fama come uno dei maggiori talenti della sua generazione in Sudamerica.