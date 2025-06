Chi è Mateus Fernandes, il nome nuovo per il centrocampo della Juventus

Getty Images

Chi è Mateus Fernandes?

Nell’edizione di questa mattina, La Gazzetta dello Sport ha rilanciato un nome nuovo per il centrocampo della Juventus : si tratta di, giovane talento del. Secondo il quotidiano sportivo, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il portoghese, che ha disputato un’ottima stagione in Premier League nonostante la retrocessione del suo club.Classe 2004, nato a Olhão in Portogallo, Mateus Fernandes è un centrocampista centrale moderno, capace di giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. Dopo la trafila nelle giovanili dello Sporting CP, è arrivato al Southampton nella scorsa estate, firmando un contratto fino al 2029. In pochi mesi si è guadagnato spazio e fiducia, diventando una delle rivelazioni della stagione.

Una stagione da protagonista

Perché piace alla Juventus?

Il punto sul mercato

Nella Premier League 2024–25 ha collezionato 36 presenze, segnando 2 gol e servendo 4 assist, in Premier League. Considerando anche le coppe, ha chiuso l’annata con 44 partite totali, 3 reti e 6 assist, numeri importanti per un classe 2004 al primo anno in Inghilterra. Le sue prestazioni gli sono valse anche il premio di Miglior Giocatore della Stagione assegnato dai tifosi del Southampton.Tecnico, intelligente, con ottima visione di gioco e buona capacità di inserimento: Fernandes ha tutto per attirare l’interesse dei top club. In casa Juve, dove si guarda al futuro del centrocampo, il suo profilo viene valutato come perfetto per un progetto giovane e sostenibile. Sul talento portoghese, però, non c’è solo la Juventus e la concorrenza è folta.Con un contratto lungo e una retrocessione alle spalle, il Southampton potrebbe decidere di cedere Mateus Fernandes per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Tra le ipotesi, come riporta anche la Rosea, quella di un prestito: l’agente è quel Jorge Mendes con cui si dovrà ragionare di Conceicao . La Juventus valuta il profilo con attenzione, pronta a inserirsi se si aprirà uno spiraglio nelle prossime settimane.