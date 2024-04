Chi è Martin Palumbo: carriera

Il passaggio alla Juventus e l'esordio con Allegri

Dal mancato riscatto al ritorno in Next Gen

Doppia nazionalità

I numeri di Palumbo in Serie A

4 presenze (3 con l'Udinese e una con la Juve)

79 minuti giocati

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Martin Palumbo?

Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra, collezionando un minutaggio importante, con la maglia della Juventus Next Gen, c'è anche Martin Palumbo , profilo di qualità che si sta destreggiando sul palcoscenico della Serie C da ormai un paio di stagioni, ma che in carriera ha già collezionato diverse presenze inClasse 2002, nato a Bergen in Norvegia, Palumbo è in possesso del doppio passaporto dopo essersi trasferito in Italia quando aveva solamente tre anni. Palumbo è entrato a far parte fin da giovanissimo nel settore giovanile dell'Udinese e da quel momento in poi ha attraversato tutta la trafila all'interno del club friulano, fino all'esordio assoluto in Serie A avvenuto nell'agosto del 2020 contro il Sassuolo. Un minuto di gloria giocato nell'ultima giornata del 2019/2020 che gli è valso il primo gettone tra i grandi. Nell'annata seguente, invece, le partite ufficiali in massima serie saranno addirittura tre.Il 27 agosto del 2021 è stato acquistato dalla Juventus con la formula del prestito con opzione di riscatto. Dopo aver speso la stagione 2021/22 agli ordini di Lamberto Zauli con la maglia della Next Gen,Nell'estate del 2022 la Juventus decide di non esercitare l'opzione per riscattare il suo cartellino, ma dopo un temporaneo ritorno a Udine, il destino lo riconduce un'altra volta a Torino (sempre in prestito) dove diventa un perno della Next Gen, nel frattempo passata sotto la guida tecnica di Brambilla. La Juve lo acquista poi a titolo definitivo al termine della stagione 2022/23.Nato in Norvegia, da padre napoletano, Palumbo è in possesso del doppio passaporto e ciò gli ha consentito di rappresentare sia l'Italia che la Norvegia a livello giovanile. Oltre all'Under 18 azzurra, infatti, Palumbo vanta presenze ufficiali con le giovanili della Norvegia, con la quale ha esordito anche in Under 21.Palumbo è un centrocampista dotato di grandissima duttilità che può essere schierato ovunque all'interno del reparto: da interno di centrocampo a regista, ma all'occorrenza anche mediano o mezz'ala. Palumbo può destreggiarsi in qualità di trequartista. Si di lui si è espresso Lamberto Zauli, suo primo allenatore nella Next Gen: "Può giocare in un centrocampo a due e davanti alla difesa. Ha piede, lancio lungo, visione di gioco, verticalizza abbastanza bene e ha un ottimo tiro. Ha tante qualità per poter fare qualcosa. Dovrà migliorare la quotidianità, credere in se stesso perché può migliorare".Martin Palumbo, acquistato a titolo definitivo dalla Juventus nell'estate del 2023 , ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla Juventus fino al