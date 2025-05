Chi è Marco Silva, l'allenatore portoghese accostato alla Juventus

Getty Images

Chi è Marco Silva, l'allenatore accostato alla Juventus

Dopo che sono sfumati sia l'arrivo dii, la Juventus prosegue la ricerca del nuovo allenatore, nonostante Igor Tudor sia ancora sotto contratto fino a giugno 2026. E tra i profili che sono girati in queste ultime ore per i bianconeri, come riportato da Sky Sport, ci sarebbe Marco Silva, allenatore del Fulham.è un allenatore portoghese, classe 1977 (47 anni), che da anni è al Fulham. Quella appena conclusa è stata infatti la quarta stagione del tecnico nel club inglese, terminata con all'undicesimo posto. Nelle due stagioni precedenti in Premier invece aveva terminato al decimo e al tredicesimo posto. Al primo anno sulla panchina del Fulham, Marco Silva è riuscito a portare la squadra in Premier League, arrivando primo nel secondo campionato inglese.

La carriera di Marco Silva



Che modulo utilizza Marco Silva?

Prima del Fulham, Marco Silva aveva già allenato in Inghilterra, in particolare all'Everton, al Watford e all'Hull City. La carriera invece l'aveva iniziata da tecnico dell'Estoril passando poi allo Sporting Lisbona. Nel mezzo anche un'esperienza in Grecia, all'Olympiacos.Marco Silva è un allenatore promettente, con già buona esperienza anche se non ancora ai massimi livelli. Negli ultimi anni, il ruolo che ha più utilizzato è stato il 4-2-3-1. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ha ancora quindi un altro anno con il Fulham.