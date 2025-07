Chi è Marco Palestra, giovane obiettivo di mercato della Juventus

Getty Images

Le caratteristiche di Marco Palestra

Marco Palestra, nato il 3 marzo 2005 a Buccinasco, in provincia di Milano, è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Terzino destro naturale, può essere impiegato anche sulla sinistra o a centrocampo grazie alla sua versatilità tattica. Cresciuto inizialmente nel Gruppo Sportivo Assago, ha proseguito il suo percorso nell’Accademia Inter prima di approdare all’Atalanta nel 2015, club che ne ha valorizzato le potenzialità.Alto 186 cm, dotato di grande corsa e resistenza, Palestra è un esterno moderno, capace di svolgere sia compiti difensivi che offensivi. Il suo piede preferito è il destro, ma ha dimostrato di poter giocare su entrambe le fasce, contribuendo alla manovra con assist precisi e inserimenti intelligenti. Nella Primavera dell’Atalanta ha collezionato 43 presenze, 1 gol e ben 10 assist tra il 2022 e il 2023.

Palestra e la Juventus: un obiettivo per il futuro

Nel 2023 è arrivato il debutto tra i professionisti con l’Atalanta U23 in Serie C, dove ha totalizzato 41 presenze, 3 reti e 3 assist, confermandosi uno dei giovani più affidabili del panorama nazionale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: Gian Piero Gasperini lo ha convocato in prima squadra e gli ha concesso l’esordio in Europa League contro il Rakow, in un netto successo per 4-0.La Juventus segue da vicino Marco Palestra e lo considera un possibile rinforzo per il futuro. Il suo profilo, giovane ma già maturo tatticamente, si sposa perfettamente con il progetto bianconero orientato alla crescita dei talenti italiani. Il calciomercato Juve potrebbe presto vedere il nome di Palestra tra le priorità, soprattutto per rinforzare le corsie laterali con un giocatore affidabile, duttile e di prospettiva.