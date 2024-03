Chi è Marco Landucci: la carriera da giocatore

Gli anni alla Fiorentina

La vittoria col Brescia e la parentesi Inter

Da anni, ormai, è sempre e costantemente al fianco di. Uno dei suoi storici uomini di fiducia, capace anche di sostituirlo al timone della, in caso di necessità. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, storico vice del tecnico livornese e ormai giunto all'ottavo anno da allenatore in seconda del club bianconero.Prima che un allenatore, Marco Landucci ha impresso il proprio nome negli almanacchi del calcio italiano da giocatore. Nato a Lucca il 25 marzo 1964, Landucci ha giocato da professionista per vent'anni, precisamente dal 1981 al 2001, nel ruolo di portiere. Formatosi all'interno del settore giovanile della, va a farsi le ossa in Serie C dove dal 1981 al 1986 veste le maglie di(con cui centra una promozione in B) prima del ritorno in viola.Rientrato alla Fiorentina nell'estate del 1986, è proprio in quel di Firenze che inscena la parentesi più longeva della sua carriera da giocatore. Rimane con la formazione gigliata fino al 1991 disputando 171 partite ufficiali, prima di essere ceduto allain Serie B.Nel 1992 si trasferisce al, con il quale retrocede in Serie B ma si toglie la soddisfazione di vincere lanella finalissima disputata a Wembley contro il Notts County. Lascia il Brescia nel 1994 e passa all', prima di firmare con l'in qualità di vice Pagliuca nella stagione 1995/96. In quella stagione, tuttavia, non scenderà mai in campo. A seguire vivrà le ultime esperienze della sua carriera vestendo, nel giro di pochi anni, le maglie di, nuovamente

Chi è Marco Landucci: la carriera da allenatore

L'ingresso nello staff di Allegri

L'arrivo alla Juventus

In quali partite della Juventus Landucci ha sostituito Allegri?

Roma-Juventus 3-4 (stagione 2021/22)

Juventus-Sampdoria 4-1 (stagione 2021/22, Coppa Italia)

Monza-Juventus 1-0 (stagione 2022/23)

Lazio-Juventus 2-1 (stagione 2022/23)

Appese le scarpe al chiodo, Landucci ha avviato la propria carriera da tecnico su intuizione di Pantaleo Corvino che nel 2005 gli ha assegnato il ruolo di allenatore dei portieri della Primavera e degli Allievi Nazionali della. Dopo una sola stagione, passa aldove ricopre lo stesso ruolo, ma la svolta avviene nell'estate del 2008, quando passa alin qualità di vice di un certoLa collaborazione tra i due nasce nell'anno in cui il tecnico di Livorno viene assunto come nuovo timoniere deldal 2008 al 2010. Nell'estate del 2011 Allegri passa ale con lui anche Landucci che però, questa volta, viene inquadrato come allenatore dei portieri. Lascia il Milan nel 2014, ovvero dopo l'esonero di Allegri da parte del club meneghino.Il resto è ovviamente storia, ma anche attualità: Allegri viene scelto per il dopo Conte allanell'estate del 2014 e Landucci sarà il suo vice fino al 2019. E successivamente anche in occasione del ritorno del livornese a Torino nell'estate del 2021. Insieme Allegri e Landucci hanno vinto 13 trofei: 6 Scudetti (di cui 5 con la Juve), 4 Coppe Italia, tutte con i bianconeri, e 3 Supercoppe di cui due con Madama. Landucci ha sostituito Allegri in panchina in quattro occasioni a causa di alcune indisponibilità o squalifiche che hanno impedito all'allenatore livornese di sedersi in panchina. Landucci ha guidato la Juve in quattro occasioni ottenendo due vittorie e due sconfitte: