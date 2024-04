La storia



L'inizio da attaccante



La carriera: il passaggio in Portogallo



L'arrivo al PSG



Quanti anni ha Ugarte?



Quanto vale Ugarte?



Il contratto di Ugarte con il PSG



Dove gioca Ugarte?



I numeri Ugarte in questa stagione

35 presenze totali (23 in Ligue 1)

0 gol

3 assist (tutti in campionato)

E'l'ultimo nome per il mercato della Juventus. Apparso oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'uruguaiano intriga per qualità, carisma e soprattutto età.Andiamo a scoprirlo meglio., centrocampista nato nel 2001, ha sempre saputo capitalizzare al meglio le opportunità che gli si sono presentate. Già nel 2016, all'età di soli 15 anni, dimostrò di avere ben chiari questi concetti quando, vestendo la maglia del Fénix, diventò il primo calciatore del XXI secolo a calcare i campi del campionato uruguaiano. Attualmente centrocampista mediano del PSG, Ugarte ha sempre avuto chiaro il suo obiettivo sin da giovane.Doti importanti per Manuel, fin dai tempi della scuola calcio, quando giocava come attaccante e si frustrava per non riuscire a segnare.Prima di diventare un mediano solido, Ugarte ha sperimentato il ruolo di numero 9, mostrando una certa predisposizione al gol, anche se non ha mai brillato come un vero bomber. Parallelamente alla sua passione per il calcio, Manuel ha sempre ottenuto ottimi risultati a scuola, apprezzando particolarmente la matematica e considerando seriamente l'idea di iscriversi alla facoltà di Economia.Uno dei primi a riconoscere il grande senso di responsabilità di Ugarte è stato Juan Ramón Carrasco, allenatore del Fénix dal 2018 al 2021, che ha assegnato al giovane centrocampista uruguaiano la fascia da capitano a soli 18 anni. Nonostante la sua giovane età, il classe 2001 - che nel frattempo si era trasferito nel ruolo di mediano - si comportava in campo come un veterano, combinando forza fisica, abilità tecnica e intelligenza tattica.Dopo aver collezionato 57 presenze con il, Ugarte ha detto addio al club che lo ha visto crescere, accettando l'offerta del Famaliçao nella Liga portoghese. Non c'è spazio per le lacrime: certi opportunità si presentano una sola volta, e Manuel è sempre stato puntuale in stazione come un orologio svizzero. Ha trascorso solo una stagione con i bianco-blu prima di essere chiamato dallo Sporting CP. Con la squadra di Lisbona si è subito imposto, diventando un pilastro sotto la guida die un titolare indiscusso.Nella scorsa estate, Ugarte è stato reclutato dal Paris Saint-Germain al momento opportuno, con i francesi che hanno superato la concorrenza del Chelsea.Costo? 60 milioni di euro.Ugarte è nato l'11 aprile del 2001, ha pertantoappena compiuti.Stando ai dati Transfermarkt, il suo valore attuale è di. Non è mai stato così alto, neanche nel giorno del suo approdo al PSG.Il centrocampista uruguaiano è costato 60 milioni di euro al PSG, con cui ha firmato un contratto fino alAttualmente, guadagna circaUgarte è un classico "quattro", può giocare pertanto nei due di centrocampo in un 4-2-3-1 e naturalmente davanti alla difesa in un rombo oppure in un 3-5-2 o 4-3-3.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.