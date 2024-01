Il profilo

Le doti tecniche

Il ruolo

Le prime convocazioni tra i "grandi" e l'esordio

Sembrava essere una sorta di indennizzo per sbloccare il prestito di Dean, mentre ora pare che si sia di fronte a un affare diverso. Ciò che è praticamente certo è che nei prossimi giorni alla corte dellaapproderà Luigi, esterno offensivo classe 2004 della. Ecco chi è.Luigi Cherubini è nato il 15 gennaio 2004 a Tivoli, a poca distanza da Roma. Tra dieci giorni compirà quindi 20 anni ed è di nazionalità italiana. Attaccante esterno o trequartista, è il capitano della Roma Primavera con cui nell'attuale campionato ha segnato 7 gol e fornito 4 assist in 14 presenze, per poi togliersi la soddisfazione di esordire in Europa League con la Prima Squadra di Josè Mourinho, il 26 ottobre scorso contro lo Slavia Praga. Nelle giovanili aveva vestito, per una breve parentesi, anche la maglia della Lazio.Il quasi 20enne è un giocatore molto tecnico, che ha nel tiro dalla distanza una delle sue qualità migliori. Per il modo di correre e stare in campo è stato spesso paragonato a Lorenzo Pellegrini, con cui ha anche condiviso gli agenti fino a qualche tempo fa, mentre per la corporatura ricorda a molti Giacomo Raspadori. Luigi colpisce inoltre per la rapidità di corsa, gli scatti e l'abilità nel cambiare passo, oltre che per la predisposizione al ripiegamento in fase difensiva, con spirito di sacrificio.Nella Primavera della Roma Cherubini gioca da esterno sinistro puro nel 4-3-3, ma può agire anche da trequartista ed eventualmente da esterno a tutta fascia.La sua prima convocazione ufficiale con la Roma dei "grandi" risale al 27 ottobre 2022, in occasione di Helsinki-Roma di Europa League. Pochi giorni dopo, il 3 novembre, viene chiamato anche per la sfida con il Ludogorets e, il 5, è in panchina nel derby contro la Lazio, prima volta in Serie A. Per l'esordio, come anticipato, dovrà però attendere fino al 26 ottobre 2023. Josè Mourinho, comunque, lo ha tenuto d'occhio a lungo: Cherubini, infatti, è stato tra i giovani della Primavera aggregati alla Prima Squadra per la tournée di metà novembre 2022 in Giappone, dove ha anche giocato un'amichevole conclusa 0-0.