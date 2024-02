Chi è Livano Comenencia

Il vivaio del PSV

L'arrivo alla Juventus

Il percorso in Nazionale

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Comenencia alla Juventus?

Quando scade il contratto di Comenencia?

Tra gli ultimi prospetti sui quali laha deciso di puntare per il proprio futuro c'è anche. Approdato a Torino in estate, il calciatore olandese si sta affermando con la maglia della Next Gen.Livano Comenencia è un calciatore olandese, nato a Breda il 3 febbraio 2004. Avvicinatosi presto al mondo del calcio, è entrato a far parte del settore giovanile del PSV nel 2012, quando aveva soltanto 8 anni. Cresciuto in maniera esponenziale tra le fila del vivaio della società di Eindhoven, Comenencia è stato aggregato alla secondo squadra, lo Jong PSV, a partire dall'estate del 2021 dove ha giocato le due stagioni seguenti agli ordini di Ruud Van Nistelrooy. In patria accumula 60 presenze, oltre al primo gol tra i professionisti, e diverse convocazioni in prima squadra senza però mai esordire.Il 31 agosto del 2023 lascia il club nel quale è cresciuto per trasferirsi alla Juventus, che lo accoglie inserendolo nella formazione della Next Gen, allenata da Brambilla, di cui diventa presto un punto fermo.Nel giro delle giovanili dell'Olanda del 2019, ha già accumulato diverse presenze con le formazioni Under 15, Under 16, Under 18 e Under 19. A marzo del 2023 ha disputato la sua prima partita con l'Under 20.Nonostante un passato da mediano, ruolo ricoperto nei suoi primi anni nel settore giovanile del PSV, Comenencia si è affermato come elemento di grande duttilità sulla corsia di destra dove può agire sia da terzino bloccato che da esterno a tutta fascia.La Juventus ha ingaggiato Comenencia il 31 agosto 2023, versando 3 milioni di euro nelle casse del PSV Eindhoven.Livano Comenencia ha firmato un contratto di due anni con la Juventus: l'olandese si è legato alla Vecchia Signora sino al 30 giugno 2025.