La prima olandese della storia della Juventus. Dopo l’Europeo, Lineth Beerensteyn è attesa a Vinovo per cominciare l'avventura con la Juventus Women. Attaccante classe 1996, negli ultimi cinque anni ha vestito la maglia del Bayern Monaco, mentre da ieri sera è una nuova calciatrice bianconera. Ma chi è? Dotata di potenza fisica, mista a una preziosa duttilità nella linea offensiva, completerà un reparto composto da Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini e Cantore. Come scrive Tuttosport, "l’attaccante che non c’era, il profilo scrupolosamente scelto per portare all’ombra della Mole non solo ancora più esperienza europea, ma anche internazionale". In carriera ha vinto l’Europeo Under 19 nel 2014 e quello con la Nazionale maggiore tre anni dopo oltre all’Algarve Cup, nel 2018, il tutto con 78 presenze e 19 gol in Nazionale. Nel Bayern, invece, Beerensteyn ha collezionato oltre 100 presenze e vinto il campionato nella stagione 2020/2021. Prima ancora l'inizio all’Aia, al Twente e Ado Den Haag. Il primo grande colpo dell’estate.