Chi è Leonardo Balerdi, il capitano del Marsiglia che piace alla Juventus e che Tudor ha già allenato

Imperativo: ritrovare solidità. Tra i reparti dellache subiranno qualche ritocco in sede di mercato c'è quello difensivo. Il primo tassello è andato al suo posto con il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan, mentre c'è trepidante attesa per i rientri di Gleison Bremer e Juan Cabal, fuori dallo scorso ottobre a causa della lesione del legamento crociato.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, le manovre nel pacchetto arretrato potrebbero non chiudersi qui. Tra i nomi finiti sulla lista degli uomini di mercato zebrati, chi starebbe scalando rapidamente posizione è una vecchia conoscenza di Igor Tudor: stiamo parlando di

Chi è Leonardo Balerdi

Ruolo e caratteristiche

Tudor l'ha già allenato

I rapporti con il Marsiglia

Quando scade il contratto di Balerdi

Leonardo Balerdi è un difensore argentino di 26 anni (classe 1999) cresciuto nel settore giovanile delma in possesso di passaporto italiano. Dopo aver percorso la trafila nel vivaio degli Xeneizes ha debuttato con il Boca all'imbocco della stagione 2018/19. Sei mesi e sei presenze più tardi, Balerdi è stato ingaggiato dal, capace di staccare un assegno da circa 20 milioni di euro per arrivare al centrale argentino.In maglia giallonera, Balerdi è stato inserito prima nella seconda squadra, per poi debuttare con il BVB nella stagione 2019/20 senza però incidere e senza trovare continuità. Nell'estate del 2020 viene però ceduto in prestito con diritto di riscatto al, con l'OM che eserciterà l'opzione a suo favore nella stagione successiva.Nato come centrocampista centrale, nel settore giovanile del Boca viene arretrato in difesa e quella diventerà la sua collocazione definitiva. Abile in marcatura e dotato di una buona tecnica di base grazie ai trascorsi in mediana, sa abbinare anche una spiccata eleganza nelle chiusure.Igor Tudor conosce molto bene Balerdi, avendolo allenato ai tempi del Marsiglia nella stagione 2022/23, ovvero l'unica del tecnico croato alla guida dell'OM. Con Tudor, infatti, Balerdi era diventato un punto fermo del reparto difensivo disputando 44 partite ufficiali di cui 38 con i gradi di titolare.I rapporti con l'OM sono molto buoni: il presidente Longoria ha lavorato come capo scout alla Juventus, mentre il direttore sportivo Medhi Benatia ha vestito la maglia bianconera dal 2016 al 2019. Il feeling tra le parti è dunque molto buono, anche se la trattativa non sarà così semplice.Approdato al Marsiglia nell'estate del 2021, il contratto di Balerdi con l'OM scadrà tra tre anni, ovvero il 30 giugno 2028.