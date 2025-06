Chi è Léo Bamballi, nuovo acquisto della Juventus

Getty Images

Léo Bamballi è un giovane calciatore francese, attualmente in forza all’Olympique Lione, dove ricopre principalmente il ruolo di terzino destro. Nato e cresciuto calcisticamente nel vivaio del club transalpino, Bamballi si è distinto per la sua versatilità, venendo impiegato in alcune occasioni anche come difensore centrale. Nonostante la giovane età, ha già mostrato maturità tattica e una buona disciplina difensiva, qualità che lo rendono un elemento prezioso nella linea arretrata.Nella stagione appena conclusa, ha militato nella formazione Under 19 del Lione, collezionando 20 presenze per un totale di 1.571 minuti in campo. Il suo rendimento è stato costante, pur senza registrare gol o assist, confermando così un profilo più orientato alla fase difensiva che offensiva. Le sue statistiche sono in linea con quelle della stagione precedente, segno di una crescita regolare e continua.

Pur non essendo ancora esploso a livello mediatico, Bamballi è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Lione. Tanto da accendere su di sé i riflettori e convincere la Juventus a portarlo a Torino.