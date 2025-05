Chi è l'arbitro di Psg-Inter, finale di Champions League

Getty Images

La finale di Champions League 2025, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera tra Paris Saint-Germain e Inter, sarà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs. La UEFA ha ufficializzato la designazione del 40enne, considerato uno dei migliori direttori di gara del panorama europeo. Kovacs ha costruito una solida reputazione grazie al suo stile deciso e autoritario, che lo ha portato a dirigere importanti incontri internazionali, tra cui le finali di Europa League 2024 (Bayer Leverkusen–Atalanta) e Conference League 2022 (Roma–Feyenoord).In questa edizione della Champions League, Kovacs ha arbitrato sette partite, compresi match chiave delle due finaliste: Inter-Arsenal, vinta dai nerazzurri, e PSG-Bayern Monaco. Già nel 2023 si era fatto notare per la sua fermezza durante Milan-Napoli, imponendo disciplina fin dal tunnel degli spogliatoi.

Per la finale, Kovacs sarà affiancato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, con João Pedro Silva Pinheiro come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà l’olandese Dennis Higler, supportato da Catalin Popa e Paulus van Boekel. La designazione di Kovacs rappresenta il culmine di una carriera in costante ascesa e una garanzia per una sfida che promette spettacolo e intensità.