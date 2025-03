Chi è l'arbitro di Juventus-Genoa: ufficiale la designazione per il match dello Stadium

Getty Images

Chi è l'arbitro di Juventus-Genoa

La squadra arbitrale di Juventus-Genoa

Arbitro : Rapuano

: Rapuano Assistenti : Tolfo e Dei Giudici

: Tolfo e Dei Giudici IV Ufficiale : Ayroldi

: Ayroldi VAR : Aureliano

: Aureliano AVAR: Meraviglia

Il campionato dellariparte dalla sfida casalinga contro il, atteso all'Allianz Stadium sabato 29 marzo per l'anticipo serale valevole per la 30esima giornata del campionato diIn vista del match di Torino è stato ufficializzato il nome dell'arbitro che dirigerà il faccia a faccia tra la squadra di Igor Tudor, al debutto assoluto in panchina, e quella di Patrick Vieira, che ha vestito la maglia della Juventus nella stagione 2005/06.A dirigere Juventus-Genoa, match della 30esima giornata di Serie A, sarà l'arbitrodella sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo sarà affiancato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici, mentre il IV Ufficiale sarà Ayroldi, mentre al VAR sono stati designati Aureliano e Meraviglia.