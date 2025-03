Getty Images

L'arbitro di Juventus-Verona

La designazione completa

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Peretti-Imperiale

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: La Penna

AVAR: Doveri

La Juventus tornerà in campo a distanza di una settimana dalla cocente e pesantissima sconfitta contro l'Atalanta. I bianconeri saranno chiamati ad un altro impegno molto delicato sul campo della Fiorentina, in occasione della giornata numero 29 del campionato di Serie A.La Juventus, che ha visto ormai sfumare in via definitiva,A dirigere il match valido per la 29^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Juventus allo Stadio 'Franchi' di Firenze saràdella sezione di Ravenna.