Il Giornale chiude in sostanziale pareggio la sfida di mercato accorsa tra Juve ed Inter, o meglio, tra l’allievo Paratici ed il maestro Marotta nella campagna estiva appena conclusa. Entrambe le squadre si sono rinforzate con giocatori di qualità mentre il mercato in uscita ha visto delle differenze. L’Inter ha puntato sulla discontinuità, Marotta ha tracciato una linea di confine escludendo dal progetto giocatori come Joao Mario, Nainggolan ed Icari i quali sono stati tutti ceduti. La Juve invece non ha adottato le maniere forti ritrovandosi con scelte difficili in sede di presentazione lista Champions ma con una rosa altamente competitiva. Se a questo si aggiunge il saldo positivo (+24 milioni) della campagna trasferimenti contro i -105 di quella dell’Inter si può desumere che, per il momento, la vittoria vada equamente divisa.