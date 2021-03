Due nomi per il futuro, due nomi per l'erede di Gigi Buffon. Il suo futuro alla Juve non è più così sicuro e così i bianconeri si guardano intorno per il vice Szczesny. Se il secondo addio di Buffon diventerà reale, ci sono già due candidati per la porta: Mattia Perin ed Emil Audero. Sono due titolari in Serie A, uno è nel giro della Nazionale maggiore, l'altro è ai primi posti nelle classifiche di rendimento. Perin è il più facile da raggiungere, perché tornerà dal prestito al Genoa a fine anno e perché ha già vissuto una stagione tutto sommato felice a Torino da vice del polacco. Audero il più complesso, perché la Samp lo ha riscattato per 20 milioni di euro e servirebbe un conguaglio per portarlo a Torino. Paratici, spiega la Gazzetta, si è garantito una sorta di “prelazione” sull’italo-indonesiano che lo garantisce da eventuali inserimenti altrui. Ha un grande vantaggio: è un prodotto delle giovanili del club.