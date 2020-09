Chi è l'avvocatessa Maria Turco? E' la domanda che si stanno ponendo tantissimi tra tifosi e addetti ai lavori, perché il suo nome nelle ultime ore è entrato in scena nell'inchiesta che vede protagonista Luis Suarez e l'Università per Stranieri di Perugia per la truffa legata all'esame di lingua italiana necessario per ottenere la cittadinanza. Le indiscrezioni raccontano di telefonate tra il Direttore Generale dell'ateneo Simone Olivieri e l'avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, storico legale della Juve, in cui i due si accordano sulle modalità di svolgimento dell'esame, per avere la certezza che Suarez lo passi. Indiscrezioni da confermare nel corso dell'inchiesta, ma che pongono la figura legale al centro della connessione con la Juve. Di chi si tratta? Report spiega: "L'avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso Suarez, è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospedale, il telefono e l'auto dell'ultras Bucci appena morto nel mezzo dell'inchiesta Alto Piemonte".