. Rispettivamente terzino sinistro e destro, andranno a colmare le lacune dei rispettivi nuovi club, perlopiù in termini numerici con un impiego che non li vedrà titolari ma subentranti dalla panchina. Manca davvero poco alla chiusura, ma in tanti si chiedono chi sia il laterale francese e quale sia il suo rendimento, soprattutto nell'ultimo periodo. Da grande promessa, infatti, Kurzawa si è lentamente trasformato in riserva al Psg, con Bernat preso per sostituirlo nel ruolo di titolare. La Juve e Paratici lo seguono da molto tempo, fin da quando impressionò tutti con il Monaco e vorrebbero rispolverare il suo talento, anche se ci sono alcuni aspetti con cui fare i conti. ( Chi ci guadagna? Il rendimento, in carriera, è incoraggiante: 210 presenze, 20 gol e 29 assist, divisi quasi equamente tra Monaco e Psg, con 12 reti e 20 passaggi decisivi in quel di Parigi in 115 partite. In questa stagione, però, è arrivato un solo assist proprio nell'ultima gara, contro i monegaschi.. Da lì in poi infortuni muscolari e ritardi di condizione, che ne hanno limitato l'impiego, nonostante i soli 28 anni. Nel 2019/20 ha giocato il 33% dei minuti disponibili e il 30% delle gare da titolare, che corrispondono a un terzo del possibile. Poco? Sì, ma De Sciglio, causa infortuni, ha fatto peggio...