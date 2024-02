Chi é Kiliann Sildillia

Chi é Kiliann Sildillia, profilo e numeri



Profilo

Età: 21 anni

Nazionalità: francese

Altezza: 186 cm

Piede: destro

Numeri

Presenze: 28

Minuti: 1.993'

Gol: 1

Assist: 1

Lalavora per rivoluzionare gli esterni. Concentrandoci sul fronte destro, il talento sotto osservazione alla Continassa è, nato nel 2002 e proveniente dal. La Juventus, che lo ha già incrociato nella stagione scorsa e continua a seguirlo attentamente, potrebbe considerare l'esterno francese come alternativa nel caso si verificasse una separazione anticipata con Weah . In Germania, Sildillia ha giocato in diverse posizioni, mentre con la nazionale ha agito principalmente come terzino destro classico.Kiliann, nato nel 2002, è un giovane calciatore versatile capace di giocare sia come terzino destro che come braccetto in una linea a tre. Iniziato il percorso professionale al, ha poi proseguito la sua crescita al, club che lo ha acquistato nel 2020.Dotato di una struttura fisica imponente,dimostra abilità nel portare la palla in avanti dalla difesa, una notevole velocità nei tratti aperti del campo e una forte personalità nel districarsi per rompere la linea difensiva. Queste le caratteristiche che lo hanno portato nei taccuini degli scout. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il paragone é con Benjamin