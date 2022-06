C'è anche la Juventus tra i club interessati al giovane talento Kenan Yildiz, trequartista classe 2005 in scadenza con il Bayern Monaco. Yildiz non rinnoverà il contratto con i bavaresi: su di lui c'è il forte interesse del Barcellona, che già da mesi sembra aver instaurato una corsia preferenziale. Ma nulla è ancora definito e la Juventus, come riporta il giornalista del Corriere Massimiliano Nerozzi, monitora la situazione.



CHI È KENAN YILDIZ - Ma chi è Kenan Yildiz? 17 anni compiuti lo scorso maggio, è potenzialmente uno dei prospetti più interessanti d'Europa. Nativo di Regensburg (Ratisbona), poco più di 100 chilometri a nord di Monaco di Baviera, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'omonima squadra della sua città natale, per poi essere preso proprio dal Bayern, dopo che sia Juventus che Ajax lo avevano messo nei propri radar. Il suo biglietto da visita è un'ottima tecnica, che gli permette di rifinire nel migliore dei modi per gli attaccanti; ma di Yildiz si dice un gran bene anche perché è abile negli inserimenti e ed efficace nel tiro da fuori. Insomma, un prototipo di centrocampista moderno che, se rispetterà le attese, non potrà che diventare un giocatore molto apprezzato.