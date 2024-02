Chi è Kenan Yildiz: la carriera

Il vivaio del Bayern

Il passaggio alla Juventus

Il salto in prima squadra

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Yildiz alla Juventus?

Quando scade il contratto di Yildiz?

Tra i tanti giovani di talento che si sono affacciati sul palcoscenico della prima squadra della, colui che si è preso tutti i riflettori è senza dubbio. Dopo l'esordio in maglia bianconera avvenuto in quel di Udine, il gioiellino bianconero ha segnato il suo primo gol in Serie A al debutto da titolare contro il Frosinone, prima di ripetersi anche in Coppa Italia, dove il turco è andato a segno anche contro la Salernitana e nuovamente contro i ciociari.Kenan Yildiz è un attaccante turco di 18 anni, nato però in Germania, il 4 maggio del 2005. Dopo aver mosso i primi passi nel Regensburg, ossia la squadra della sua città, il giovanissimo attaccante turco è stato notato dagli scout del Bayern Monaco, che l'hanno prontamente inserito all'interno del vivaio bavarese. Dopo aver completato l'intera trafila fino alla formazione Under 19.La crescita all'interno del settore giovanile del club più titolato di Germania, però, non sfocia nel tanto atteso salto in prima squadra e, il mancato accordo sul proseguimento dell'avventura in terra bavarese, diventa un assist al bacio per la Juventus che lo preleva a parametro zero nell'estate del 2022. Il suo percorso in maglia bianconera inizia con l'inserimento nell'Under 19 di Paolo Montero, con cui chiude la sua prima stagione segnando 15 gol complessivi, di cui 3 in Youth League e debuttando tra i professionisti con la maglia della Next Gen in Serie C. Alle sette presenze agli ordini di Massimo Brambilla, ne sono seguite altre 7 (con i primi 2 gol tra i Pro) nella stagione 2023/24, quella del suo salto in prima squadra.Ufficialmente inserito nella rosa della prima squadra di Massimiliano Allegri, ha esordito in Serie A nel match contro l'Udinese entrando in campo nei minuti finali. Dopo aver collezionato diversi spezzoni in campionato, il 23 dicembre ha debuttato da titolare segnando contro il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe. Da quel momento Yildiz è diventato un punto fermo dell'attacco bianconero sia in campionato che in Coppa Italia, manifestazione nella quale ha segnato sin qui due gol in due partite contro Salernitana e Frosinone.Kenan Yildiz nasce come seconda punta che, nelle proprie corde, ha anche i requisiti per agire da esterno d'attacco. Abile nel dribbling e nell'uno contro uno, è un giocatore dotato di una cifra tecnica di primissimo livello che lo porta ad essere estremamente efficace sotto porta. Alla Juventus è sempre stato schierato come attaccante nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.La Juventus non ha speso nemmeno un euro per assicurarsi il cartellino di Yildiz. Non avendo trovato l'accordo per firmare il suo primo contratto con il Bayern, il classe 2005 si è liberato dai tedeschi, permettendo alla Vecchia Signora di ingaggiarlo a parametro zero.Il contratto di Kenan Yildiz con la Juventus scadrà il 30 giugno 2027.