Chi è Juan Sartori, l'uomo di Tether per Juventus

Getty Images

Juan Sartori è un imprenditore e politico uruguaiano nato nel 1981, con un profilo internazionale e un forte legame con il mondo dello sport, in particolare il calcio. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato sotto i riflettori per il possibile ingresso nel consiglio di amministrazione della Juventus, spinto da Tether, il gigante delle criptovalute salito oltre il 10% del capitale del club bianconero.Sartori è attualmente senatore in Uruguay, eletto con il Partido Nacional, e si è candidato alle primarie presidenziali del 2018, venendo sconfitto dall’attuale presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Figlio di una famiglia di origini piemontesi, ha costruito un solido profilo imprenditoriale tra America Latina ed Europa. È co-fondatore del gruppo Union Group, attivo in diversi settori, dall’energia all’agroalimentare, e possiede quote in realtà sportive di primo piano.

Dal 2018 è co-proprietario del Sunderland AFC, storico club inglese attualmente in Championship, la seconda divisione britannica. Inoltre, Sartori è vicepresidente dell’AS Monaco, squadra di vertice del campionato francese. La sua esperienza nel mondo calcistico lo rende un nome spendibile per un ruolo strategico nella Juventus, anche alla luce dei rapporti crescenti tra il club torinese e nuovi investitori internazionali.