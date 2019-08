di Alessio Salerio

Juan Miranda è stato tra gli assoluti protagonisti della vittoria della Spagna Under 19 negli scorsi Europei di categoria. Il terzino sinistro classe 2000 ha giocato praticamente l'intera competizione, saltando soltanto qualche minuto nel finale dell'esordio contro l'Armenia e segnando due gol, oltre a servire l'assist per il raddoppio di Ferran Torres nel finale della partita che ha deciso il torneo contro il Portogallo. Per lui, però, al Barcellona non c'è posto. Almeno, non in prima squadra: al solo Jordi Alba al momento in rosa verrà presto aggiunto un nuovo rinforzo dal mercato e Miranda potrebbe quindi scivolare per un'altra stagione nella squadra B. Ecco perché il talentuoso terzino vorrebbe un'esperienza lontano dalla Spagna, in una squadra che possa lanciarlo fin da subito.



LA JUVE C'E' - In caso di partenza di Luca Pellegrini, al momento riserva di Alex Sandro, c'è anche il nome di Miranda sul taccuino della Juventus. Secondo quanto riportato dalla Spagna, sarebbero i bianconeri a sfidare il Marsiglia per il suo acquisto. C'è un ostacolo, però, alla trattativa: il Barcellona vuole cederlo soltanto per la prossima stagione, in prestito senza obbligo di riscatto, mentre i bianconeri vogliono chiudere l'affare a titolo definitivo, nel caso in cui sia proprio il giovane terzino l'obiettivo prediletto. L'affare resta al momento marginale nei pensieri di Fabio Paratici, ma un talento simile non può passare inosservato. Il Barcellona non chiude alla cessione, ma non vuole perderlo. La Juventus è alla finestra e attende sviluppi per il talento Miranda.



JUAN MIRANDA

Nato il 19 gennaio del 2000 a Olivares in Spagna

Nazionalità: Spagnola

Ruolo: Terzino sinistro

Squadra attuale: Barcellona (SPA)

Valore di mercato: 5-10 milioni di euro