Chi è Jonathan Clauss, l'idea della Juventus come esterno: in doppia cifra di assist e nel giro della Francia

La Juventus interessata a Jonathan Clauss: quanto costa

Se in attacco e sulla trequarti lacon le trattative in corso per Jadon Sancho, Francisco Conceicao Randal Kolo Muani, negli altri reparti è ancora la fase delle valutazioni e dei sondaggi. Concetto che riguarda anche l'esterno destro; ne arriverà sicuramente uno conin partenza ma chi ancora non è stato scelto. IDamien Comolli, come riporta la Gazzetta dello Sport,che dal 2022 è entrato nel giro della nazionale del ct Didier Deschamps. Clauss è l’ultima pista battuta dalla Juventus. Il giocatore francese ha il vantaggio di poter essere acquistato ad un prezzo molto accessibile,Comolli si muove e ci pensa. Ma chi è la nuova idea per la fascia destra?

Chi è Jonathan Clauss: l'idea per la Juventus sulla fascia destra

Ruolo e numeri di Clauss

e quindi sarebbe uno dei giocatori più anziani nella rosa bianconera, che negli ultimi anni si è ringiovanita parecchio. L'esterno francese ha passato gran parte della carriera in patria, vestendo le maglie del Lens, del Marsiglia e del Nizza. Si è presentato nei grandi palcoscenici quando già non era più un ragazzino considerando che fino al 2019 aveva militato in campionati minori come la seconda divisione in Francia e in Germania. Nelle ultime stagioni è salito alla ribalta con numeri importanti in Ligue 1.Il giocatore del NizzSarebbe quindi perfetto per la Juventus di Tudor da questo punto di vista, potendo agire come esterno nel 3-4-2-1.tantissimi nelle ultime stagioni. Ne ha fatti 10 nello scorso campionato e in generale va in doppia cifra considerando l'intera stagione da ben quattro anni consecutivi.Giocò infatti oltre 3000 minuti con il croato, che lo impiegò in alcune circostanze anche sulla fascia sinistra. Due goal e ben 12 assist per Clauss nella stagione con Tudor in panchina.