Chi è Joao Mario, il terzino proposto alla Juventus in cambio di Alberto Costa: carriera, numeri e caratteristiche

Chi è Joao Mario, il terzino del Porto proposto alla Juventus

I numeri di Joao Mario con il Porto



Ruolo e caratteristiche di Joao Mario

Il mercato a sorpresa può aprire scenari difficilmente immaginabili ed è il caso diAi bianconeri infatti, sarebbe stato proposto Joao Mario in un'operazione che vedrebbe fare il percorso inverso, da Torino al Portogallo, ad Alberto Costa. Questa l'idea del Porto, messa sul tavolo dia cui si aggiungerebbe un conguaglio economico a favore della Juventus. Ma chi è Joao Mario, il profilo proposto ai bianconeri?Joao Mario èpassando anche dalla seconda squadra del club. Il terzino è un classe 2000 (25 anni, tre in più di Alberto Costa). E rispetto allo juventino ha anche molta più esperienza, avendo giàOltre all'esperienza ai massimi livelli con il Porto, Joao Mario, dove però non è convocato da marzo 2024, più di un anno.Nell'ultima stagione Joao Mario è stato uno dei più presenti in campo,, di cui uno anche al Mondiale per Club, dove il Porto però è uscito ai gironi. Ha saltato solo quattro partite per problemi fisici, dato che sottolinea l'affidabilità dal punto di vista fisico. In generale, l'ultima stagione del portoghese ha confermatoSolo cinque reti in quasi 200 presenze ma con 26 assist.dove potrebbe mettere in evidenza le qualità offensive, di spinta e grande tenuta atletica, nascondendo magari invece qualche limite difensivo. Joao Mario nel corso dei suoi anni al Portocon qualche sporadica presenza anche sull'altra corsia. Nessun dubbio insomma sul ruolo che avrebbe se dovesse arrivare a Torino; prenderebbe a tutti gli effetti il posto di Alberto Costa.