Chi è Jeff Chabot, il difensore accostato alla Juventus

Chi è Jeff Chabot



Le caratteristiche

Jeff Chabot ed il passato italiano

Laritroverà Gleison Bremer per ricomporre il reparto arretrato all'inizio della stagione. Tuttavia nella lista dei possibili partenti sembra esserci Lloyd Kelly. La dirigenza bianconera che come primo obiettivo per il reparto aveva Leonardo Balerdi del Marsiglia ma che il club di Ligue 1 reputa incedibile ora ha pensato ad un altro rinforzo per il reparto. Si tratta di Jeff, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Perchè però sarebbe un profilo che piace a Tudor?Jeff Chabot è un difensore dalla fisicità imponente, lo confermano i suoi 195 centimetri di altezza. Attualmente milita nello Stoccarda con cui ha affrontato anche la Juventus nella scorsa Champions League. Viene definito come uno dei volti più promettenti della Bundesliga, classe 1998 ha 27 anni. È noto per la sua capacità di anticipare gli attaccanti e per il suo posizionamento tattico in fase difensiva, intelligente. Inoltre a questo viene mixata la sua abilità di inserirsi a fare goal. Una curiosità? Ha svelato di essere stato ispirato da leggende italiane come Chiellini, Bonucci e Koulibaly. Infatti ha un passato italiano.Dopo aver mosso i primi passi nel Groningen, Chabot ha attirato l'attenzione della Sampdoria, che lo ha acquistato per 3,7 milioni di euro. In Serie A tuttavia non è riuscito a ritagliarsi molto spazio, complice la concorrenza di livello come Skriniar.Nel 2020, Chabot è stato ceduto in prestito allo Spezia, nel club ligure ha avuto una seconda chance in Serie A. Successivamente, il suo destino ha preso una piega decisiva, con un passaggio al Colonia in prestito biennale, con un'opzione di riscatto che è stata presto esercitata. Con il club tedesco, è diventato uno dei difensori più in vista della Bundesliga. Anche se il Colonia è poi retrocesso. Da qui arriva il suo passaggio allo Stoccarda dove si afferma definitivamente e attira su di sè gli occhi delle estimatrici, tra cui anche la Juventus.