Assicurarsi nuovi talenti per gettare le basi di un futuro sempre più solido e limpido. E' senza dubbio questo il filo conduttore della storia recente della, come non mai attenta a non lasciarsi scappare i migliori prospetti in circolazione. Una linea guida chiara e definita, sotto la quale rientra anche l'ingaggio di, ovvero il portiere della Juventus Primavera.Vinarcik è un portiere slovacco di 18 anni, classe 2005, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Kosice, è stato acquistato dalla Juventus nell'estate del 2021, venendo inserito inizialmente all'interno della rosa dell'Under 17 bianconera. Nella stagione 2021/22 colleziona 21 presenze complessive tra regular season e fasi finali.Il suo primo anno a tinte zebrate sfocia poi nel passaggio all'Under 19 di Paolo Montero. Dopo un'annata all'insegna del puro apprendistato, condita da sole sette presenze ufficiali, è a partire dalla 2023/24 che Vinarcik si prende i gradi di titolare della porta zebrata. Oggi, infatti, è lui il numero uno indiscusso della squadra messa in campo da Montero, nonostante la prima parte di stagione sia stata rallentata da un infortunio al metacarpo.La Juventus ripone massima fiducia nei confronti di Vinarcik, al punto che lo scorso settembre il calciatore slovacco ha siglato il suo primo contratto da professionista. Per lui potrebbero aprirsi le porte per un futuro in prima squadra? Discorso ad oggi prematuro ma che in futuro potrebbe svilupparsi in maniera più concreta. Per quanto riguarda il reparto portieri, la Juve è attualmente coperta dalla presenza di due profili di grandissimo valore come Szczesny e Perin, senza dimenticare che il ruolo di terzo portiere è attualmente ricoperto da Pinsoglio, altro elemento chiave all'interno dello spogliatoio bianconero. Servirà dunque armarsi di calma e pazienza, prima di poter ipotizzare uno spostamento definitivo di Vinarcik dalle parti della Continassa. Lo scorso settembre Vinarcik ha siglato un contratto che lo legherà alla Juventus per altre due stagioni, ovvero fino al 30 giugno del 2026.