Chi è Ivano Srdoc: la carriera

Il passaggio alla Juve

Infortunio e lungo stop

Missione riscatto

Ruolo e caratteristiche



Quanto è stato pagato Srdoc

Quando scade il contratto di Srdoc

Tra gli elementi dal potenziale più interessante presenti nella rosa della, guidata da il nome di Ivano Srdoc , pescato in Croazia dagli scout bianconeri, è quello di un ragazzo dal talento cristallino, ma spesso frenato dagli infortuni che, sin qui, non gli hanno permesso di esprimere appieno il suo potenziale in maglia bianconera.Ivano Srdoc è un calciatore di nazionalità croata, nato a Rijeka l'8 maggio del 2005, la sua carriera si avvia proprio nella città che gli ha dato i Natali. Con la maglia delsi dimostra da subito uno degli profili più interessanti presenti all'interno del settore giovanile, toccando il punto più alto con la vittoria della Coppa di Croazia Under 17, nel cui atto finale incanta siglando una doppietta.La, nel corso delle ultime stagioni, ha attenzionato il 18enne con particolare costanza, arrivando a rompere gli indugi nell'estate del 2022. La grande prestazione inscenata nella finale di Coppa di Croazia Under 17, dove risolve il match con una doppietta, spazza via i pochi dubbi rimasti e così Madama affonda il colpo . L'aneddoto curioso legato al suo trasferimento alla Juventus è legato alla data della firma ufficiale, ovvero il 22 giugno. Nello stesso giorno la società piemontese ufficializzava anche l'ingaggio di un certo Kenan Yildiz.Il suo impatto con il mondo Juve, tuttavia, si rivela decisamente sfortunato. Dopo aver racimolato soltanto una manciata di presenze, Srdoc viene fermato da un grave infortunio di natura muscolare che lo costringe addirittura ad un intervento chirurgico di sutura e plastica del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra con conseguente lungo stop di quattro mesi. Morale della favola, nella sua prima stagione con l'Under 19 Srdoc gioca soltanto otto minuti, mandando agli archivi un'annata davvero sfortunato.Dopo una stagione vissuta, di fatto, da spettatore, Srdoc si è ripresentato sulla scena bianconera con la voglia di recuperare il tempo perduto e con il dichiarato intento di rivelarsi un autentico valore aggiunto all'interno della rosa a disposizione di mister Paolo Montero."Sono veloce e bravo nella profondità, mi piace attaccare gli spazi - ha dichiarato di recente Srdoc a La Voce - Per me Leo Messi è il numero uno al mondo. Mi piace Sergio Aguero, mentre mi ispiro a Gareth Bale: è fisicamente potente e veloce". E proprio come il gallese, anche Srdoc ama agire da riferimento di destra nel reparto d'attacco.La Juventus ha prelevato Srdoc dal Rijeka nell'estate del 2022. Per perfezionare l'ingresso del talento croato all'interno del proprio settore giovanile, il club torinese ha sborsato, come riportato da Transfermarkt, 790 mila euro.Arrivato a Torino nell'estate del 2022, lo scorso 14 settembre Srdoc ha siglato il suo primo contratto da professionista con la maglia della Juventus , come comunicato dal club bianconero: "Ufficiale: Ivano Srdoc rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2027. L'attaccante croato classe 2005, parte della rosa dell'Under 19, ex Rijeka, prolunga il suo accordo con il club bianconero Srdoc, in questa stagione, già segnato un gol e realizzato un assist in due gare disputate".