Chi è Ivan Javorcic: il vice di Tudor che può arrivare alla Juventus

Chi è Ivan Javorcic

Carriera da Giocatore

Igor Tudor sarà il prossimo nuovo allenatore della Juventus . Ma chi può essere il suo secondo? L’indiziato principale è IvanIvan Javorčić, nato il 24 gennaio 1979 a Spalato, Croazia, è un ex calciatore e attuale allenatore di calcio. La sua carriera da giocatore si è sviluppata principalmente nel ruolo di centrocampista difensivo, con una significativa esperienza nel calcio italiano.​Javorčić ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'RNK Spalato, debuttando in prima squadra a soli 15 anni. Nel 1996, si è trasferito in Italia per giocare con il Brescia, dove ha collezionato 49 presenze e segnato un gol tra Serie A e Serie B. Durante la sua permanenza al Brescia, ha avuto brevi esperienze in prestito con il Mosor, il Crotone e il Treviso. Successivamente, ha firmato con l'Atalanta nel 2002, ma non è mai sceso in campo con la prima squadra. Ha poi giocato per l'Arezzo, dove ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie C1 nel 2003-2004 e alla conquista della Supercoppa di Serie C nel 2004. La sua carriera da giocatore si è conclusa al Pizzighettone nel 2007. ​

Carriera da Allenatore

Collaborazione con Igor Tudor

Dopo il ritiro, Javorčić ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziando come tecnico delle giovanili del Brescia. Nel dicembre 2014, ha assunto temporaneamente la guida della prima squadra del Brescia come allenatore ad interim. Successivamente, ha allenato il Mantova nella stagione 2015-2016. Nel 2017, è diventato allenatore della Pro Patria, guidando la squadra alla promozione in Serie C e rimanendo in carica fino al 2021. Nella stagione 2021-2022, ha allenato il Südtirol, portando il club alla storica promozione in Serie B. Nel giugno 2022, ha assunto la guida del Venezia in Serie B, ma è stato esonerato nell'ottobre dello stesso anno a causa dei risultati negativi. ​Nel marzo 2024, Javorčić ha risolto il suo contratto con il Venezia per unirsi allo staff tecnico di Igor Tudor alla Lazio come vice allenatore. Questa collaborazione potrebbe ora proseguire alla Juventus, dove Tudor è stato recentemente nominato allenatore fino al termine della stagione. L'esperienza e la conoscenza del calcio italiano di Javorčić lo rendono un candidato ideale per affiancare Tudor nella gestione tecnica della squadra bianconera.​In conclusione, Ivan Javorčić è una figura con una solida esperienza sia come giocatore che come allenatore nel panorama calcistico italiano. La sua collaborazione con Igor Tudor alla Lazio potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Juventus, offrendo competenze tattiche e una profonda conoscenza del campionato italiano.