Juve, chi é Inaki Gonzalez

Zambrano, originario di Fuente del Maestre e giocatore dell'Unión Deportiva Las Palmas, ha fatto il suo debutto nella Prima Divisione del calcio spagnolo, nella partita giocata questo fine settimana contro il. L'esordio diin Prima Divisione è avvenuto all'85' di questa partita giocata allo Stadio Gran Canaria, che si è conclusa con una vittoria per 3 gol a 0.Il giocatore ha esordito nella Liga ai, e ha compiuto un'impresa storica, dato che erano più di 50 anni che un giocatore della Fuente del Maestre non giocava nella massima categoria del calcio spagnolo.In precedenza, aveva già esordito con la prima squadra nella prima sfida di Copa del Rey, era stato convocato per le partite contro Maiorca, Valencia, Athletic Club de Bilbao e FC Barcelona, ​​e per tutta la stagione milita negli allenamenti settimanali del gruppo della prima squadra.