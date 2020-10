Chi sostituisce Cristiano Ronaldo? Andrea Pirlo in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev, risponde alle domande dei colleghi ucraini e non solo, così: “Cristiano ha il Covid purtroppo, ed è assente domani. Abbiamo altri giocatori però che possono giocare al suo posto come ha fatto Morata sabato. Poi il resto dell’attacco lo vedremo domani, non penso che in quella posizione cambieremo altro”.