Chi è il rapper insieme ad Osimhen con la maglia della Juventus

Chi è Odumodublvck, il rapper insieme a Osimhen con la maglia della Juventus

I social spesso scatenano reazioni tra i tifosi, soprattutto quando è periodo di mercato. Ed è successo così con Victor Osimhen, che ancora non sa quale sarà il proprio futuro. L'attaccante nigeriano ha pubblicato una foto insieme a Odumodublvck che per l'occasione vestiva la maglia della Juventus e in particolare di Alessandro Del Piero. Ma chi è Odumodublvck?Odumodublvck, il cui vero nome è Tochukwu Gbugbemi Ojogwu, è un rapper e cantautore nigeriano nato il 19 ottobre 1993 a Lagos. Cresciuto ad Abuja, ha studiato comunicazione di massa all'Università di Lagos. Il suo nome d'arte è ispirato a una maschera tradizionale dell'est della Nigeria, simbolo di forza e identità culturale. Nel 2023, ha pubblicato "Declan Rice", un brano dedicato al calciatore inglese, che ha guadagnato popolarità internazionale, tanto che l'Arsenal ha utilizzato la canzone per annunciare l'acquisto del giocatore