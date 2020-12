La Juventus è l'unica società che ha creato la squadra B: l'Under 23 bianconera ha l'obiettivo di far crescere i giovani e dare loro la possibilità di mettersi in vetrina in prospettiva futura. Così è successo con Frabotta, Portanova e Dragusin, ma Zauli e Pirlo sono in continuo contatto per studiare insieme chi può essere il prossimo a fare il salto tra i grandi. L'allenatore bianconero sta monitorando con attenzione la crescita di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 riscattato nell'ultimo mercato dal Perugia dopo un anno in prestito in Primavera proprio con Zauli. Il club punta molto sul ragazzo, che finora ha totalizzato 2 gol e 2 assist in 14 presenze in Serie C.