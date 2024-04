Cos'è il match analyst? E cosa fa?



Chi è il match analyst della Juventus?



Lo Staff dell'area tecnica di Massimiliano Allegri

Staff tecnico

Allenatore: Massimiliano Allegri

Allenatore in seconda: Marco Landucci

Collaboratori: Aldo Dolcetti, Simone Padoin, Maurizio Trombetta, Francesco Magnanelli

Per i portieri

Preparatore: Claudio Filippi

Collaboratore: Tommaso Orsini



Preparatori atletici

Responsabile: Simone Folletti

Collaboratori: Francesco Lucia, Enrico Maffei, Andrea Pertusio

Forza & Sport Science

Responsabile: Duccio Ferrari Bravo

Collaboratore: Antonio Gualtieri



Match Analysis

Responsabile: Riccardo Scirea

Collaboratori: Paolo Pettinato, Domenico Vernamonte

In uno staff moderno è impossibile non averne. Ad altissimi livelli, poi, tanto delle partite si gioca anche qui: nella figura delIl Match Analyst elabora iper identificare schemi, tendenze e modelli di gioco.Ilsvolge un ruolo fondamentale nel mondo del calcio, elaborando e analizzando i dati raccolti durante le partite al fine di identificare schemi, tendenze e modelli di gioco. Questa analisi copre una vasta gamma di aspetti, tra cui l'efficacia delle tattiche di squadra, le prestazioni individuali dei giocatori, l'efficacia delle azioni offensive e difensive, e altri fattori rilevanti per il successo della squadra.Attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e software specializzati, il Match Analyst esamina meticolosamente ogni fase del gioco.Identificare i punti di forza e di debolezza della propria squadra, nonché delle squadre avversarie, è cruciale per sviluppare strategie di gioco efficaci e adattabili alle diverse situazioni sul campo. Le informazioni fornite dal Match Analyst sono preziose per gli allenatori e lo staff tecnico, consentendo loro di prendere decisioni informate e di ottimizzare le prestazioni della squadra.Questa analisi può riguardare l'efficacia delle tattiche di squadra, le prestazioni individuali dei giocatori, l'efficacia delle azioni offensive o difensive, e altri aspetti rilevanti.Si tratta di, in bianconero da oltre 10 anni. Scirea è figlio d'arte: suo papà Gaetano è stato uno dei giocatori più importanti della storia della Juventus.