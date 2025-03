Chi è Harrison Barnes, il cestista NBA con la maglia della Juventus che è virale sul web FOTO

Getty Images

Nella notte, il cestista dei San Antonio Spurs Harrisonha attirato l'attenzione dei tifosi presentandosi al pre-partita con una maglia della. Le immagini dell’evento sono subito diventate virali sui social, scatenando l’entusiasmo sia tra gli appassionati di basket che tra i tifosi bianconeri. In particolare, Barnes ha indossato una storica maglia di Alessandro Del Piero, simbolo di una connessione ormai consolidata tra la franchigia NBA e il club torinese.La collaborazione tra San Antonio Spurs e Juventus non è una novità: da anni le due realtà condividono valori di eccellenza sportiva e una filosofia basata su programmazione e sviluppo del talento. Questo legame si è manifestato in diverse occasioni, come visite reciproche e iniziative di marketing congiunte. L’ultima dimostrazione di questa sinergia è arrivata proprio da Barnes, che con il suo gesto ha ribadito ulteriormente il rapporto tra le due società.

Chi è Harrison Barnes

Harrison Barnes è un affermato giocatore NBA, attualmente in forza ai San Antonio Spurs. Nato nel 1992, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2012 con i Golden State Warriors, con cui ha vinto il titolo NBA nel 2015. Dopo esperienze con Dallas Mavericks e Sacramento Kings, è approdato agli Spurs, portando con sé esperienza e leadership. Conosciuto per il suo gioco versatile e la capacità di contribuire sia in attacco che in difesa, Barnes è un punto di riferimento per la sua squadra e un esempio di professionalità nel mondo del basket.L’episodio della scorsa notte non è passato inosservato, confermando come il legame tra NBA e calcio europeo sia sempre più forte. Juventus e San Antonio Spurs, due club vincenti nelle rispettive discipline, continuano a condividere una visione sportiva che va oltre i confini del proprio ambito, unendo tifosi di tutto il mondo.