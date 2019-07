di Alessio Salerio

Quello di Ryan Gravenberch è un nome caldo sul taccuino di Fabio Paratici fin dalla scorsa primavera. Tante le somiglianze con Paul Pogba, cui si ispira, in campo e fuori. A partire dall'agente: sempre lui, sempre Mino Raiola, con cui la Juventus sta chiudendo il grande colpo di questa estate di mercato, ovvero Matthijs de Ligt. E, proprio come De Ligt, Gravenberch milita nell'Ajax, che da sempre estrae dal cilindro delle proprie squadre giovanili talenti di prospettive eccezionali. Nato il 16 maggio del 2002, cresciuto come centrocampista centrale tra i Lancieri, ancora deve compiere 18 anni e già è uno tra i nomi più in vista tra i giovani talenti nel panorama internazionale. Non a caso, i bianconeri si stanno muovendo per primi per chiudere l'affare e provare a ripetere l'exploit vissuto con il colpo Pogba dal Manchester United.



IL PUNTO - Quel che è certo è che l'Ajax ha avuto più cura dei propri interessi rispetto ai Red Devils con il francese. Il contratto di Gravenberch scade il 30 giugno del 2021 e la Juventus, se vuole portarlo a Torino come grande rinforzo per la propria Primavera, in attesa di lanciarlo magari nelle prossime stagioni in prima squadra con Maurizio Sarri, dovrà sborsare la cifra richiesta dal club olandese. La valutazione di De Ligt è volata tra i 70 e gli 80 milioni di euro, i bianconeri vogliono evitare che la storia si ripeta con il talentuoso centrocampista per portarlo a Torino a una cifra assai più a bassa. Tanto più che il talento classe 2002 si è messo in mostra con 4 gol e 9 assist in 32 presenze nella scorsa stagione con la squadra Under 21 dell'Ajax. L'asse con Raiola è tornato a farsi rovente in questa estate di mercato, da De Ligt a Luca Pellegrini fino al rinnovo di Moise Kean e all'affare per riportare Pogba in bianconero. Chissà che non ci scappi anche un colpo di coda in ottica futura.



RYAN GRAVENBERCH

Nato ad Amsterdam in Olanda il 16 maggio del 2002

Nazionalità: Olandese

Squadra attuale: Ajax Under 21 (OLA)

Valutazione: 10-20 milioni di euro