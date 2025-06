Chi è Gonçalo Ramos, l'attaccante pagato 80 milioni dal PSG e che è finito nel mirino della Juventus

AFP via Getty Images

La Juventus continua a pensare all'acquisto di un grande attaccante in vista della prossima estate. Con l'ormai certa partenza di Dusan Vlahovic e gli enormi dubbi sulle condizioni di Arkadiusz Milik, tra gli obiettivi della Vecchia Signora c'è ovviamente l'ingaggio di un bomber che possa garantire un numero importante di goal.Se il grande sogno rimane quello che porta a Viktor Gyokeres dello Sporting, senza dimenticare la pista Mateo Retegui, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c'è un nome nuovo per l'attacco bianconero: Gonçalo Ramos, centravanti di proprietà del PSG che a Parigi ha trovato poco spazio e che in finale contro l'Inter ha giocato appena 6 minuti. Morale della favola, all'ombra della Tour Eiffel, l'attaccante portoghese è tutt'altro che intoccabile.

Chi è Gonçalo Ramos

Il PSG l'ha pagato 80 milioni

16 volte titolare, 18 goal

Quando scade il contratto di Goncalo Ramos

Gonçalo Ramos è un attaccante portoghese, classe 2001, che veste la maglia del PSG dalla stagione 2023/24. Cresciuto, calcisticamente parlando, nel settore giovanile del Benfica, ha debuttato in prima squadra nel gennaio del 2019 a soli 18 anni. Dall'estate del 2022, dopo la cessione di Darwin Nunez al Liverpool, diventa l'attaccante titolare del Benfica inscenando la miglior stagione della sua carriera con 27 goal in 47 partite. Chiude la sua esperienza con il club lusitano con un totale di 41 goal in 106 partite vincendo un campionato portoghese.Al termine dell'annata 2022/23 si trasferisce al PSG, club nel quale milita attualmente e con il quale ha segnato sin qui 32 goal in 81 partite, vincendo due Ligue 1, due Coppe di Francia, due Supercoppe e, soprattutto, una Champions League nella finale di Monaco di Baviera contro l'Inter.Nell'estate del 2023, il PSG l'ha prelevato dal Benfica in prestito con obbligo di riscatto fissato, per l'estate successiva, a 65 milioni di euro a cui se ne aggiungono altri 15 di bonus. Il tutto per un'operazione complessiva da 80 milioni.Nel corso dell'ultima stagione, Goncalo Ramos ha messo a referto 18 goal complessivi giocando però solamente 16 partite con i gradi di titolare, su 42 presenze complessive. Non una prima scelta di Luis Enrique, dunque, ma un giocatore che dal punto di vista realizzativo offre ampie garanzie e cifre che farebbero sicuramente comodo anche alla Juventus.Goncalo Ramos vedrà scadere il proprio contratto col PSG tra tre stagioni, ovvero il 30 giugno 2028.