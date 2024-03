Chi è Giuseppe Zappella, la sua storia



Giuseppe Zappella, l'arrivo alla Juventus

Giuseppeè il nuovo allenatore, a titolo temporaneo, della Juventus Women, dopo la separazione da Joe Montemurro annunciata nella mattinata di mercoledì 6 marzo ma chi è il nuovo tecnico bianconero? Andiamo a scoprirlo meglio.Giuseppe Zappella è nato a Milano il 4 maggio 1973, ha alle spalle una carriera calcistica da difensore. Vestendo le maglie di Milan, Como, Monza, Viterbese e Avellino per citarne alcune, poi una parentesi in Giappone, in cui è nata anche la figlia. Si è ritirato dal calcio giocato nel 2012 quando vestiva la maglia del Rivoli. Da lì è iniziata la sua carriera da allenatore. Nel 2013 è approdato alla Juventus.È arrivato alle Juventus nel 2013, partendo dalla carica di Allenatore degli Allievi B nel agosto 2013. In seguito, quindi nel 2014 ha ricoperto il ruolo di vice di Fabio Grosso con la Juventus Primavera. Poi a partire dalla stagione 2021 è diventato responsabile della Juventus Academy in Vietnam. In estate poi il nuovo ruolo da vice di Joe Montemurro ed ora la carica di allenatore ad interim della Juventus Women.