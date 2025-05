Chi è Giovanni Daffara, il portiere della Next Gen che potrebbe andare al Mondiale per Club al posto di Perin

Getty Images

Chi è Giovanni Daffara

Convocato da Allegri

I numeri di Daffara con la Next Gen

83 presenze

100 goal subiti

24 clean sheet

Giovanni Daffara, classe 2004, è il portiere della Juventus Next Gen. Cresciuto sin da giovanissimo all'interno del vivaio della Juventus, Daffara ha completato la proverbiale trafila arrivando sino alla formazione Primavera, prima di spiccare il volo tra i professionisti a difesa della porta dell'Under 23 zebrata. Nella stagione 2022/23 ha fatto la spola tra Under 19 e Next Gen, ma dall'annata successiva è diventato il riferimento tra i pali della seconda squadra a tinte bianconere, distinguendosi come uno dei portieri più talentuosi di tutta la Serie C.Daffara, ad oggi, conta già tre convocazioni in prima squadra: nella stagione 2023/24, Massimiliano Allegri l'ha portato in panchina in occasione dei match contro Empoli, Frosinone e Napoli senza tuttavia mai esordire. All'inizio della stagione 2024/25, invece, era stato inserito in lista Champions da Thiago Motta, ma il tecnico italo-brasiliano non l'ha mai convocato nel corso della sua breve esperienza al timone del club zebrato.Alla sua seconda stagione con la maglia della Next Gen, il classe 2004 è già diventato un punto fermo e una certezza all'interno dello scacchiere di mister Massimo Brambilla. A 20 anni Daffara ha infatti già collezionato 80 presenze in Serie C.





