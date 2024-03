La carriera di Giovanni Andreini



Il ruolo di Giovanni Andreini alla Juventus

Nel mondo del calcio, non sono solo i calciatori e gli allenatori a muoversi sul mercato, ma anche i preparatori atletici giocano un ruolo fondamentale. Laha recentemente annunciato l'ingaggio di, un esperto preparatore atletico con una carriera illustre alle spalle., 56 anni, ha una lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio. Dopo aver ottenuto la laurea presso l'Istituto Superiore di(Isef) e completato un master a Digione, in Francia, Andreini ha iniziato il suo percorso nel calcio con l'Alzano-Virescit. Qui ha contribuito in modo significativo alla storica scalata della squadra dalla Serie D alla Serie B alla fine degli anni Novanta.Successivamente,, ottenendo importanti esperienze in vari club italiani, tra cui Livorno, Genoa, Parma e Bologna. È stato anche parte dello staff della Nazionale italiana durante il periodo tra il 2006 e il 2008, culminato con la partecipazione agli Europei in Austria. Prima di approdare alla Juventus , ha svolto un'esperienza in Cina, alla Shenzen.Da un paio di anni, Andreini è stato attivo alla, il centro di allenamento della Juventus , ma il suo ruolo sarà ora molto più centrale, fungendo da trait d’union tra diversi professionisti, compresi medici, fisioterapisti, nutrizionisti e, ovviamente, preparatori atletici.Sebbene il suo ruolo sia sempre stato quello di preparatore atletico, alla Juventusha compiti leggermente diversi. E' infattideldi tutte le aree legate alla performance, comprese quelle mediche, fisioterapiche, riabilitative, nutrizionali e di preparazione atletica. Questo ruolo, comune nei club esteri ma meno diffuso in quelli italiani, è stato creato dalla Juventus per massimizzare il lavoro di tutti i professionisti a disposizione di Allegri, promuovendo un dialogo efficace e una sinergia ottimale tra gli staff tecnici.