Gianfranco Teotino, le parole di Massimiliano Allegri

Chi é Gianfranco Teotino

Segnali di nervosismo, sintomo del momento della. Massimilianoperde le staffe e, in collegamento con Sky Sport, sbotta con il giornalista Gianfrancoche lo incalza sulla mancanza di risultati della sua squadra. Le parole di Allegri a Sky : "Siamo terzi in classifica, lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Io cerco di fare il meglio per la squadra, io non mi permetto di dire a voi come fare il giornalista. Solo 7 punti nelle ultime 8? Allora come mai nelle prime abbiamo fatto 46 punti? Faccio degli errori sicuramente. Io lavoro per la Juventus, ho un obiettivo da raggiungere e la squadra sta facendo il massimo.Gianfranco Teotino, giornalista con una vasta esperienza nel campo dello sport e non solo, ha ricoperto ruoli di rilievo nell'ambito giornalistico. Ha diretto i servizi sportivi del "Corriere della Sera" per sei anni, è stato vicedirettore de "Il Mattino" di Napoli, ha svolto il ruolo di direttore editoriale de "l'Unità" e ha fondato il settimanale "Rigore". Inoltre, ha assunto la posizione di coordinatore de "Il Riformista", di vicedirettore presso "Tuttosport", editorialista presso "La Gazzetta dello Sport". Attualmente é opinionista per Sky Sport