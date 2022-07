Da Fiuggi a Torino, inseguendo un sogno. Giovanniha ricevuto la prima convocazione il 28 novembre, per la sfida di andata con il Benevento. Era la prima volta, non è stata l'unica: da quel momento in poi è stato convocato anche con Inter e Cagliari. E così, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, si è conquistato il ruolo di quarto portiere di riferimento. E' quanto scrivevamo di lui nell'aprile 2021, ma molto è successo da allora. Giovanni Garofani, infatti, si è preso la Juve a lungo e dopo il rinnovo sarà bianconero fino al 30 giugno 2025. Protagonista in questa stagione con l'Under 23, autore di ottime prestazioni, si è meritato il nuovo contratto. Classe 2002, nelle giovanili della Juve conta già 56 presenze.