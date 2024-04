Chi è Gabriele Mulazzi: la carriera

Il passaggio alla Juve

I numeri in Next Gen

44 presenze

0 gol

4 assist

La Nazionale

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Gabriele Mulazzi

Tra i giovani profili proposti dal settore giovanile bianconero, uno di quelli più attenzionati è quello di Gabriele Mulazzi , attualmente inserito all'interno della rosa della. Mulazzi è un giocatore di prospettiva, stimato dall'ambiente zebrato e che a livello giovanile ha costruito quasi tutto il suo percorso con la maglia bianconera.Nato a Torino nel 2001, ha mosso i primi passi con la maglia di un club dilettantistico di Settimo Torinese, prima di entrare a far parte del vivaio del, dove vi è rimasto per tre anni, per poi spostarsi sulla sponda bianconera del capoluogo piemontese.Arrivato alla Juventus ha percorso l'intera trafila partendo dall'Under 15 fino alla formazione Primavera. Nel 2020 ha firmato il primo contratto da professionista con il club sabaudo, guadagnandosi anche la prima convocazione con la Next Gen, dopo quanto di buono fatto vedere in Primavera. Proprio con l'Under 19 ha disputato sin qui una delle sue migliori stagioni, la 2021/22, chiusa con ben 7 gol e 8 assist.Una maturazione, quella concretizzatasi sotto la guida di Andrea Bonatti, che gli vale il salto in Next Gen, a partire dalla stagione 2022/23. Di seguito i suoi numeri complessivi con la seconda squadra bianconera:Entrato nel giro delle Nazionali giovanili a partire dal 2018, Mulazzi è arrivato a collezionare tre presenze con la maglia dell'Under 20.Mulazzi è un terzino in grado di orbitare su entrambe le corsie laterali, anche se con la maglia della Juventus Next Gen è stato impiegato prevalentemente sulla corsia di destra. In passato si è destreggiato non solo come terzino bloccato, ma anche come ala a tutta fascia. Nel suo curriculum c'è si registra anche qualche sprazzo da centrocampista.Gabriele Mulazzi ha rinnovato di recente il suo contratto con la Juventus. Il classe 2001 sarà bianconero fino alla